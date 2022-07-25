Исследование: главная причина стресса россиян – спецоперация и работа

В 2022 году переживали стрессовые ситуации 57% россиян.

Как следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 26% сталкивались со стрессом часто, несколько раз в месяц. При этом чем россиянин моложе, чем чаще он говорил о переживании стрессовых ситуаций: среди 18-24-летних о подобных проблемах заявили 79%, среди людей старше 60 лет — 42%.

При этом бороться со стрессом граждане предпочитают без профессиональной помощи: несмотря на распространенность стресса, только 7% опрошенных обращались за помощью к специалистам, оказывающим профессиональную психологическую помощь, 3% из них стали это делать чаще за последнее время.

Чаще других посещали таких специалистов молодые люди 18-24 лет и 35-44-летние, россияне с низким уровнем доходов, а также жители Северо-Западного федерального округа. Смотреть видео по психологии в этом году стали чаще 6% россиян, но среди 18-24 летних — 23%, примерно каждый пятый.

Как показало исследование, главный источник стресса для россиян — это работа - 22% тех. Об этом чаще говорят мужчины (28% против 18% у женщин), россияне возраста 25-44 лет (34-33%), с хорошим материальным положением (28%).

Вторая причина стресса для граждан в этом году — военная спецоперация и ситуация на Украине (20%). Женщин она волнует чаще, чем мужчин (23% против 16%), молодых — чаще, чем пожилых. В возрастных группах 18-24 лет и 25-34 лет о ней заявили по 24%, людей старше 60 лет — всего 6%, сообщает РБК.