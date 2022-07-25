Стало известно о найденных "богатствах" начальника ГИБДД Ставрополья

Районный суд Ставрополя принял к производству иск первого заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина, который добивается конфискации имущества экс-начальника контрольно-профилактического отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александра Аржанухина.

Как считает надзорное ведомство, у семьи офицера оказалось больше активов коррупционного происхождения, чем у бывшего начальника управления Алексея Сафонова. О предполагаемых коррупционных доходах Аржанухина в Генпрокуратуре узнали, надзирая за расследованием уголовного дела о взятках против экс-начальника УГИБДД по Ставропольскому краю и его подчиненных.

Аржанухин также участвовал в поборах на дороге с транспорта, перевозившего зерно, которые в целом принесли группе во главе с Сафоновым около 20 млн руб.

Как считают в Генпрокуратуре, возглавляя отдел, Аржанухин "с целью уклонения от декларирования" все объекты недвижимости оформлял на мать Клавдию Аржанухину и сожительницу Анну Александрову. В период с 2012 по 2020 год ими были приобретены 23 объекта недвижимого имущества на общую сумму не менее 36 млн 840 тыс. 345 руб., а с учетом дальнейшей реализации отдельных объектов — более 44 млн руб., сообщает Коммерсант.

Более 35 членов организованной группы под руководством Сафонова были задержаны летом 2021 года по подозрению в создании ОПС и получении взяток в размере 19 млн руб. На протяжении нескольких лет участники группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые продавались ими тем, кто осуществляет грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края.