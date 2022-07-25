25 Июля 2022
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1000 рублей (2022) | Фото: Накануне.RU

Минфин: больше половины семей получили отказ в выплатах на детей от 8 до 17 лет

Власти к 1 июня приняли 4,7 млн запросов на получение введенных пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.

Как говорится в материалах Минфина, в настоящее время решения были приняты по 4,5 млн заявлений на пособие. Из них одобрено 1,9 млн, а отказы получили 2,6 млн семей или 57,5%.

Отмечается, что заявки были отклонены из-за несоответствия критериям получения пособия: деньги предусмотрены исключительно для малообеспеченных. Семьи с высоким достатком на них претендовать не могут, сообщают "Ведомости".

Кроме того, вводится обязательное условие наличия заработка – так называемое правило нулевого дохода, когда родители не могут получить выплату, если они не работают без уважительной причины. Размер пособия составляет 50,75% или 100% прожиточного минимума в зависимости от глубины бедности.

Теги: Минфин, выплаты, дети



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