ЦБ РФ возобновит печать купюр номиналом 5 и 10 рублей

Центробанк России в конце текущего года может восстановить печать купюр номиналом 5 и 10 рублей образца 1997 года.

Как заявило зампред ЦБ Сергей Белов, в нулевые годы эти купюры находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. При этом чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной.

При этом, технологии производства купюр изменились, и теперь банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%, сообщают "Известия".

Напомним, на днях Центробнак презентовал обновлённую купюру номиналом в 100 руб. Изменился подход к оформлению банкнот.