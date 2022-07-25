25 Июля 2022
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Экономика В России
Центральный банк (2021) | Фото: Накануне.RU

ЦБ РФ возобновит печать купюр номиналом 5 и 10 рублей

Центробанк России в конце текущего года может восстановить печать купюр номиналом 5 и 10 рублей образца 1997 года.

Как заявило зампред ЦБ Сергей Белов, в нулевые годы эти купюры находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. При этом чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной.

При этом, технологии производства купюр изменились, и теперь банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%, сообщают "Известия".

Напомним, на днях Центробнак презентовал обновлённую купюру номиналом в 100 руб. Изменился подход к оформлению банкнот.

Теги: деньги, купюры, ЦБ РФ



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