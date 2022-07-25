Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставку по ипотечным программам.

С 25 июля ставка по базовым программам снижена на 0,6 процентного пункта. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых вместо 10,5% ранее. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке, говорится в сообщении банка.

"ЦБ принял решение об очередном снижении ключевой ставки, и Сбер оперативно анонсировал снижение процентных ставок по базовым ипотечным продуктам с 26 июля. Но, понимая значимость этого шага для клиентов, мы решили максимально ускорится и снижаем ставки уже с 25 июля", - заявил вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васёв.

Напомним, с января по июнь текущего года на финансовом маркетплейсе "Сравни.ру" заемщики оформили в три раза больше полисов страхования ипотечного кредитования, чем годом ранее. Главная причина связана с желанием сэкономить на первостепенных расходах.