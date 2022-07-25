25 Июля 2022
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Экономика В России За рубежом
рукопожатие россия китай флаги (2013) | Фото: www.talks.su

СМИ: инвестиции в Россию через глобальный проект Китая сократились до нуля

Финансирование и инвестиции КНР в Россию в рамках китайского глобального проекта по развитию и сотрудничеству "Один пояс — один путь" в первом полугодии текущего года сократились до нуля.

Как пишет издание Financial Times со ссылкой на отчет Green Finance & Development Center при шанхайском университете Фудань, падение уровня инвестиций произошло впервые с момента запуска китайского проекта в 2013 году. В 2021 году Москва и Пекин заключили соглашения на сумму около $2 млрд. Как заявил директор центра Кристоф Недопил Ван, воздержание Китая от инвестиций в России может быть связано с угрозой санкций западных стран, поэтому Пекин углубил сотрудничество с Ближним Востоком.

В настоящее время главным бенефициаром проекта "Один пояс — один путь" является Саудовская Аравия — с ней Пекин укрепляет связи в области энергетики и строительства и заключил соглашения на $5,5 млрд.

Ван отметил, что падение инвестиций может быть временным, а между Россией и Китаем "определенно сильное взаимодействие". Отмечается, что несмотря на события вокруг Украины, закупки Пекином российских энергоносителей увеличились.

"Один пояс — один путь" — один из главных внешнеэкономических проектов Китая, который был запущен в сентябре 2013 года. Он направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки. По планам Пекина, будет создан самый протяженный в мире экономический коридор, который охватит 4,4 млрд человек.

Теги: Китай, Один пояс — один путь, торговля



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