25 Июля 2022
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Экономика В России
ипотека, квартира, жилье (2014) | Фото: http://kirovsity.ru/avto/

Россияне массово перезаключают договоры страхования ипотеки

С января по июнь текущего года на финансовом маркетплейсе "Сравни.ру" заемщики оформили в три раза больше полисов страхования ипотечного кредитования, чем годом ранее.

Как сообщил директор по развитию страхового бизнеса компании Александр Крайник, в июне продажи увеличились на 20% по сравнению с мартом, когда выдачи самой ипотеки еще превышали 500 млрд руб.

Называются две причины тренда. Первая связана с желанием сэкономить на первостепенных расходах. Средняя разница между самым дешевым и дорогим полисом на один и тот же уровень страхового покрытия в крупных банках составляет 3 тыс. 500 руб. Второй фактор, по словам экспертов – изменение парадигмы принятия решений среди клиентов: заемщики ищут альтернативу через агрегаторы, а не оформляют полисы непосредственно в банках.

Таким образом, несмотря на падение ипотечного рынка, рост выдач ипотечных страховок – кратный, сообщают "Ведомости".

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 25 июля обеспечить изменение условий по льготной ипотеке, установив ставку не выше 7%.

Теги: ипотека, страхование, недвижимость



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