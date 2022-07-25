Авиакомпании потеряют из-за закрытых аэропортов юга 19 млн пассажиров

Выпадающий пассажиропоток авиакомпаний России из-за 11 закрытых аэропортов на юге страны составит 19,1 млн человек в 2022 году.

Об этом сказано в презентации Министерства транспорта. За первые полгода российские авиаперевозчики перевезли на 9% меньше пассажиров, чем в январе – июне 2021 года. Это может помешать отрасли выполнить план в 100 млн пассажиров в 2022 году, сообщают "Ведомости".

Росавиация с начала специальной военной операции на Украине в феврале ограничила полеты в 11 аэропортов юга России в целях безопасности. По этой причине крайне затруднены перевозки на черноморские курорты: полеты осуществляются только в аэропорт Сочи в Адлере.