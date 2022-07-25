25 Июля 2022
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Киевский Вокзал, порошенко, обама, банер (2014) | Фото:

В мэрию Москвы направят предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский

25 июля в администрацию Москвы будет направлено предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский.

Как заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, переименование одного из 10 железнодорожных вокзалов города предлагается вынести на голосование жителей. "Наша инициатива заключается в том, чтобы граждане Москвы через "Активный гражданин" проголосовали, чтобы администрация города вынесла на голосование этот вопрос", — сказал парламентарий.

Отмечается, что вокзалу предлагается вернуть его первоначальное имя, которое он носил с 1918 по 1934 годы, сообщает РИА "Новости".

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина оценила инициативу своего коллеги из ЛДПР Василия Власова о переименовании Киевского вокзала Москвы в Брянский.

Теги: Москва, вокзал



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