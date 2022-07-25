Стало известно о передаче "Газпрому" лицензии на турбину

Немецкая компания Siemens Energy, обслуживающая турбины для газопровода российского газопровода "Северный поток", направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию.

Данный документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года двигатели для компрессорной станции "Портовая", через которую энергоресурс подается в этот трубопровод.

Теперь "Газпром" должен прислать необходимые для прохождения таможенного контроля документы: компания должна изменить базис доставки турбины из канадского Монреаля, где она находилась на ремонте, в конечный пункт в России, сообщает "Коммерсант".

В Кремле заявили, что любые упреки в адрес России в связи с задержкой возврата после ремонта в Канаде турбины для "Северного потока" безосновательны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о том, что якобы Россия не дает разрешение на ввоз турбины. По его словам, это полная глупость.