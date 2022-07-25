Энергосберегающие технологии, новые спортобъекты и инклюзивная среда - обновление образовательных учреждений Нижневартовска в разгаре

Практически месяц остается до начала нового учебного года. И это время в Нижневартовске будут интенсивно использовать, чтобы завершить к 1 сентября все запланированные косметические и капитальные ремонты школ и дошкольных учебных заведений.

В систему образования столицы Самотлора всего входит 70 муниципальных образовательных организаций, из которых 34 - средние школы, 34 - детские сады и 2 учреждения дополнительного образования. Понятно, что каждое лето требует серьезного объема ремонтных работ и, конечно, финансирования.

Дмитрий Котов, заместитель директора департамента образования администрации города Нижневартовска рассказал в интервью Накануне.RU, что в 2022 году на выполнение ремонтных работ в образовательных организациях выделено 13 214,5 млн рублей из средств местного бюджета на выполнение работ по ремонту кровли в школе №12, детском саду №49 "Родничок" и детском саду №7 "Жар-птица".

В "Родничке" кровлю ремонтируют во втором корпусе. Подрядчик работает добросовестно, а по срокам даже с опережением. Срок завершения контракта здесь – 30 сентября 2022 года, но работы по ремонту кровли уже находятся на стадии окончания.

«Параллельно ведутся ремонтные работы в пищеблоке, музыкальном зале второго корпуса. Количество детей, посещающих детсад летом, уменьшается, так как многие уезжают в отпуск. Мы используем эту ситуацию, на время ремонта во втором корпусе перевели наших воспитанников в первый. Родительская общественность относится с пониманием, поддерживает позитивные изменения. Всего в нашем учреждении 594 ребенка. В октябре этого года детский сад отметит 40-летний юбилей», - говорит заведующая детским садом №49 «Родничок» Вера Смирнова.

"Также ПАО "НК "Роснефть" - наш давний социальный партнер, выделяет средства на значимые социальные проекты. В этом году выделено 6 003,1 тысяч рублей. Этот объем финансирования используем для ремонта кровли детского сада №31 "Медвежонок"и замену инженерных сетей в двух детских садах, также восстановлена перегородка в одном детском саду," - пояснил Дмитрий Котов.

В финансировании работ по ремонту образовательных учреждений в летний период уже традиционно активно принимают участие депутаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской областной Думы, выделяя средства из своих депутатских фондов. В этом году сумма значительная - 15 486,41 тысяч рублей, из них на ремонтные работы направлено 8 591,6 тысяч рублей. Кроме этого, за счет средств Думы ХМАО–Югры и Тюменской областной Думы к началу нового учебного года планируется выполнить ремонт в спортивном зале школы №11.

«Коллектив школы, родители, обучающиеся благодарят депутата Думы ХМАО -Югры Наталью Леонидовну Западнову и депутата Тюменской областной Думы Владимира Ивановича Фомина за предоставленную возможность заниматься в обновленном спортивном зале, который станет точкой притяжения для 850 школьников. Уроки физической культуры, внеурочные занятия, семейные спортивные праздники заиграют новыми красками в предстоящем учебном году», - уверена директор МБОУ «Средняя школа №11» Кристина Дистанова.

Ремонтные работы в спортзале сейчас идут активно.

Планируется, что уже в сентябре школьники будут заниматься в обновленном зале. А для самой школы это станет своеобразным подарком к юбилею - учреждению в этом году исполняется 45 лет.

Еще два спортивных объекта в в гимназии №1 и школе №19 Нижневартовска будут модернизированы в рамках реализации инициативных проектов. Общая сумма затрат на обновление здесь составит 15 907,8 тысяч рублей.

Проект по благоустройству футбольного поля и полосы препятствий в гимназии №1 инициировали родители школьников и жители 13 микрорайона. Как рассказала заместитель директора по административно-хозяйственной работе гимназии №1 Елена Пургаева, на данный момент уже разработана проектная документация, проведен электронный аукцион, подписан контракт.

Проект предполагает обустройство футбольного поля с металлическим ограждением и калитками по периметру. На поле уложат основание из искусственной травы, нанесут разметку, установят футбольные ворота и ворота для мини-футбола. А по периметру будет модернизировано освещение. Полоса препятствий включит пять элементов: лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенный мост, разрушенная лестница и стенка с двумя проломами. Основание площадки будет выполнено из резиновой крошки.

В школе №19 этим летом модернизируют баскетбольную и волейбольную площадки и обустроят тренажерной зоны. Эти работы станут продолжением долгосрочного проекта, первый этап которого был осуществлен в 2021 году. В рамках первого этапа здесь была установлена современная беговая дорожка с резиновым покрытием для занятий легкой атлетикой.

"Благодаря тренировкам на отремонтированной дорожке юноши нашей школы в этом году заняли третье призовое место в городском легкоатлетическом кроссе. Думаем, что спортивные достижения наших ребят будут только приумножаться благодаря использованию современного спортивного оборудования", - отмечает ИО директора средней школы №19 Полина Шахматова. И подчеркивает, что в прошлом году школьный коллектив продолжил работу над преображением спортплощадки и одержал победу в городском конкурсе инициативных проектов, получив финансирование из бюджета на сумму порядка семи миллионов рублей.

Сейчас строители уже подготовили площадку для тренажеров, очистили территории, демонтировали бетонные плиты, установили бордюры, покрыли площадку щебнем. Согласно календарному графику, в июле производится планировка площадей и устройство основания для асфальтобетонного покрытия. По контракту работы должны быть завершены в конце августа.

Заметим, что завершения модернизации спортобъектов в школе №19 ждут не только учителя и воспитанники. Спортивная территория школы (беговая дорожка, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки) пользуется спросом и у горожан близлежащих домов. Количество жителей 14 микрорайона – около восьми тысяч человек, из них - 1878 детей, которые проводят утренние и вечерние разминки на территории школы (около 100 человек ежедневно). Поэтому создание здесь современного спортивного пространства - это проект, который решает сразу несколько задач, в том числе и формирование центра притяжения для жителей всего микрорайона.

Этим летом администрация Нижневартовска в ремонтной кампании по обновлению учреждений образования делает акценты на создании доступной среды и внедрении энергосберегающих технологий.

"В рамках реализации мероприятий муниципальных программ "Доступная среда" из средств бюджета города выделено 12 468 тысяч рублей на создание универсальной безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в трех школах. В рамках программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" из средств бюджета города выделено 5 233,5 тысяч рублей на замену оконных и дверных конструкций на энергосберегающие в семи школах", - рассказал Дмитрий Котов.

Еще одно направление работы по повышению энергоэффективности в учреждениях системы образования города – замена старых ламп дневного освещения на новые светодиодные. Переоснащение школ и детских садов происходит за счет привлечения внебюджетных источников. Интересной новацией в этой работе является заключение так называемых энергосервисных контрактов – договоров, позволяющих экономить эксплуатационные расходы за счет повышения энергоэффективности.

«Образовательная организация заключает контракт с инвестором, который берет на себя обязательства заменить старые лампы на новые. Речь идет о финансовых вложениях, которые учреждению сложно выделить из своего бюджета. По условиям контракта школа или детский сад в течение нескольких лет передает инвестору часть сэкономленных средств, полученных в результате модернизации системы освещения. Данная работа проводится в Нижневартовске с 2019 года. Всего на данный момент действует 73 контракта, 13 из них заключены в текущем году», - пояснил заместитель директора департамента образования администрации города Нижневартовска Дмитрий Котов.

Преимущества при модернизации наружного и внутреннего освещения в рамках энергосервисных контрактов очевидны. Это и экономия энергетических ресурсов, и приведение в соответствие осветительных приборов требованиям СНиП и ГОСТа, и отсутствие необходимого дополнительного финансирования из бюджета города в будущем.

Вообще, рeкoнcтpукция cущecтвующиx cиcтeм уличнoгo ocвeщeния и зaмeнa мopaльнo уcтapeвшeгo oбopудoвaния нa coвpeмeнныe энepгocбepeгaющиe уcтpoйcтвa c длитeльным cpoкoм экcплуaтaции является одним из приоритетных направлений совершенствования материально-технической базы в образовательных организациях Нижневартовска Замена ламп на современные в тех учреждениях, где энергосберегающее освещение внутри зданий и освещение территорий выполнено, привела к тому, что локации стали намного ярче и безопаснее.

Кроме того, в целях укрепления пожарной безопасности из средств бюджета Нижневартовска выделено 4 млн 770 тысяч рублей на модернизацию и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, огнезащитную обработку конструкций, ремонт и испытание наружных пожарных лестниц в 11 учреждения.

В департаменте образования города отмечают, что на данный момент ремонтные работы объектах на всех выполняются качественно, подрядные организации действуют в рамках графика производства работ. Специалисты департамента осуществляют контроль постоянно. А при проведении приемки ремонтных работ в состав комиссий обязательно включаются представители родительской общественность.

Так что 1 сентября 2022 года более 4 тысяч нижневартовских первоклассников переступят пороги чистых, светлых, отремонтированных и современно оснащенных классов, а те, кто уже учится в школах столицы Самотлора, и их родители смогут во всей полноте оценить модернизацию своих альма-матер.