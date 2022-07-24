В Подмосковье ищут больного стрелка, который, предположительно, убил двух человек

В Подмосковье разыскивают психически нездорового мужчину с ружьём, который, предположительно, застрелил двух человек.

Все произошло в Павловском Посаде, предполагает Telegram-канал "112". Вечером 23 июля стрелок якобы убил двух местных жителей: одного застрелил на проселочной дороге, а второго – около теплицы на участке.

Оперативники быстро установили причастного к двойному убийству, им оказался житель той же деревни. Идёт поиск преступника, жителей просят быть внимательнее.