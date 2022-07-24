25 Июля 2022
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Происшествия Московская область
дорога трасса шоссе (2013) | Фото: Накануне.ru

В Подмосковье ищут больного стрелка, который, предположительно, убил двух человек

В Подмосковье разыскивают психически нездорового мужчину с ружьём, который, предположительно, застрелил двух человек.

Все произошло в Павловском Посаде, предполагает Telegram-канал "112". Вечером 23 июля стрелок якобы убил двух местных жителей: одного застрелил на проселочной дороге, а второго – около теплицы на участке.

Оперативники быстро установили причастного к двойному убийству, им оказался житель той же деревни. Идёт поиск преступника, жителей просят быть внимательнее.

Теги: Подмосковье, стрелок



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