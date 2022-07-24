Обеспечивать безопасность судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о том, что обеспечивать безопасность судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, её определят позднее.

"В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и ещё один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора", - сказал Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире в воскресенье, его слова приводит "Интерфакс".

Меморандум РФ – ООН, подписанный одновременно с соглашениями в Стамбуле, "обязал генерального секретаря ООН запустить процесс, убедить западные страны и добиться от них решения о снятии всех ограничений", наложенных на экспорт российского зерна. Несмотря на то, что продовольствие не подпало под антироссийские ограничения напрямую, рестрикции были наложены на возможность захода российских судов с продовольствием в зарубежные порты, захода иностранных судов в порты РФ за зерном, а также механизмы оплаты и страхования, это усугубило мировой продовольственный кризис.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал подписанные Россией документы в Стамбуле. Первый документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов. Эти документы взаимосвязаны и входят в единый пакет.

"В основу документа о вывозе украинского зерна лег предложенный Россией алгоритм. Он предусматривает создание морского гуманитарного коридора, по которому «коммерческие суда смогут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно. Суда, вывозящие украинское зерно, будут проверять как на выходе, так и на входе в Черное море, продолжил он. Досмотром займутся представители четырехстороннего координационного центра, о создании которого ранее договорились Россия, Украина, Турция и ООН. Суда будут проверять, чтобы не допустить поставок оружия и провокаций", сказал Шойгу.