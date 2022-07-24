Уровень воды в реках в Сочи стабилизировался

Обстановка в Сочи стабильная, уровень воды в реках нормализовался, муниципальными службами города и подрядными организациями проводятся работы по наведению порядка с привлечением механизированной уборочной и водооткачивающей техники.

"В настоящее время обстановка в городе Сочи стабильная. Уровень воды в реках нормализовался", - рассказали РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи с 23 июля введён режим ЧС из-за дождей.

"Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация крайне серьёзная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило. Сейчас продолжаются мощные аварийно-восстановительные работы. Это задача номер один", – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.