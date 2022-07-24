Лавров: Россия поможет украинцам избавиться от антинародного и антиисторического режима

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров полагает, что Россия обязательно поможет украинцам избавиться от антинародного и антиисторического режима.

"Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает", - сказал Лавров на встрече с постоянными представителями стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ), его слова приводит РИА Новости.

Российский и украинский народ продолжат жить вместе, уточнил министр.