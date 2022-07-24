В Сочи введён режим ЧС из-за ливней

В Сочи с 23 июля введён режим ЧС из-за дождей, сообщает администрация курортного города.

"Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация крайне серьёзная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило. Сейчас продолжаются мощные аварийно-восстановительные работы. Это задача номер один", – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Из-за разгула стихии значительно пострадали дороги. Сейчас движение транспорта на улично-дорожной сети идет в обычном режиме. Коммунальные службы расчистили дороги от мусора и грязи. Формируется перечень повреждений, мест активации старых и появления новых оползневых процессов. Глава курорта поручил обеспечить безопасность жителей прилегающих территорий на месте обрушения подпорной стены у многоквартирного дома на улице Цюрупы. Здесь работают специалисты.

Более 60 автомобилей пострадало в результате залпового ливня. По каждому случаю составлены протоколы о дорожно-транспортном происшествии. Машины вывозят на бесплатную стоянку. В администрации города состоялась встреча с руководителями действующих в городе страховых компаний, мэрия готова оказать все необходимое содействие, чтобы автовладельцы получили выплаты как можно скорее.

Все ресурсоснабжающие, коммунальные предприятия и аварийно-спасательные формирования остаются в режиме усиленного несения службы. Руководящий состав продолжает круглосуточное дежурство. Более 1,1 тыс. специалистов и почти 400 единиц техники задействовано в городе для ликвидации последствий залпового ливня.

"Из-за ливневых дождей на пляжных территориях во всех внутригородских районах города отмечался вынос штормового мусора с акватории моря на береговую полосу. Пользователями пляжей оперативно осуществляется его сбор и вывоз. Большие деревья распиливаются бензопилами и выносятся с пляжных территорий. Всего на уборке и благоустройстве сочинских пляжей задействованы более 400 человек", - рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи Кирилл Ярыш.