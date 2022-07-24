24 Июля 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
Пожар, посёлок Металлострой, деревообрабатывающее предприятие (2022) | Фото: МЧС РФ

В Петербурге потушили пожар в цехе деревообрабатывающего предприятия

В Санкт-Петербурге потушили пожар в цехе деревообрабатывающего предприятия.

С огнём справились к 14.44 (по местному времени).

Напомним, сообщение о возгорании в посёлке Металлострой (Колпинский район Санкт-Петербурга) по адресу дорога на Металлострой, дом 4 поступило в 6.00 сегодня. Полыхали цех и пристройки. Площадь пожара составила 5 тыс. "квадратов". Сведения о пострадавших не поступали. В здании, по данным из открытых источников, располагается, в частности, деревообрабатывающее предприятие "КолпинВуд".

Теги: Колпино, цех, пристройка



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