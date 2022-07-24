24 Июля 2022
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Политика За рубежом
Сергей Лавров (2021) | Фото: Накануне.RU

Изоляция Лаврова не пришла, - Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале высказалась о том, что главу министерства Сергея Лаврова невозможно изолировать.

Лавров сейчас находится в Каире, где встречался со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

"Переговоры глав МИД России и Египта в Каире начинались под прицелом десятков объективов. Журналисты не расходились, как будто ожидали чего-то. И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали её торжественного появления. А она так и не пришла", - написала Захарова.

Говоря о совместной пресс-конференции Лаврова и Шукри, Захарова отметила, что после подпольного призыва Госдепа "не фотографировать Лаврова" мировая пресса решила по-своему.

"Это только те, кто поместился в панорамное фото. Остальные, которые по бокам, не влезли. Изоляция – он \а такая, многолюдная", - говорит Захарова, приводя фото.

Журналисты, Каир(2022)|Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Теги: Сергей Лавров, Египет, Каир, визит



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