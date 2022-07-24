24 Июля 2022
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Экономика За рубежом
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Накануне.RU

Лукашенко назвал главного партнёра Белоруссии в центральной Азии

Президента Белоруссии Александр Лукашенко пообщался со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Темой разговора стало сотрудничество двух государств.

Белоруссия рассматривает Узбекистан как ключевого партнера в регионе Центральной Азии и готова оказывать ему всемерную поддержку в ЕАЭС, обеспечивая полноформатное вовлечение экономики страны в кооперацию с Евразийским экономическим союзом, сообщает пресс-служба Лукашенко. Шла в разговоре речь и о поддержке Узбекистаном белорусской заявки на членство в Шанхайской организации сотрудничества.

Перспектив развития сотрудничества, как было отмечено, более, чем достаточно. Это и наращивание взаимных поставок востребованной на рынках двух стран продукции, и расширение кооперации, создание новых совместных производств. Ещё одной темой разговора президентов стала ситуация в Каракалпакстане, главы государств обменялись мнениями относительно произошедших там событий.

Теги: Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиёев



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