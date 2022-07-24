Лукашенко назвал главного партнёра Белоруссии в центральной Азии

Президента Белоруссии Александр Лукашенко пообщался со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Темой разговора стало сотрудничество двух государств.

Белоруссия рассматривает Узбекистан как ключевого партнера в регионе Центральной Азии и готова оказывать ему всемерную поддержку в ЕАЭС, обеспечивая полноформатное вовлечение экономики страны в кооперацию с Евразийским экономическим союзом, сообщает пресс-служба Лукашенко. Шла в разговоре речь и о поддержке Узбекистаном белорусской заявки на членство в Шанхайской организации сотрудничества.

Перспектив развития сотрудничества, как было отмечено, более, чем достаточно. Это и наращивание взаимных поставок востребованной на рынках двух стран продукции, и расширение кооперации, создание новых совместных производств. Ещё одной темой разговора президентов стала ситуация в Каракалпакстане, главы государств обменялись мнениями относительно произошедших там событий.