Хуснуллин рассказал о развитии Северодонецкой агломерации

Вице-премьер Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале рассказал о развитии Северодонецкой агломерации.

"Мы сейчас раскручиваем работы по восстановлению Северодонецкой агломерации – Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное. На прошлой неделе рабочая группа Минстроя во главе с министром привезла большое количество материалов", - говорит Хуснуллин.

Вскоре появится мастер-план по восстановлению агломерации, в котором будет написано, что и в какие годы будет сделано.