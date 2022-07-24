В Одессе выведены из строя мощности предприятия по ремонту ВМС

В Минобороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции на Украине.

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Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины на военном аэродроме Канатово Кировоградской области. В морском порту Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет "Harpoon". Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

В городе Николаев высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода. Уничтожено более 50 человек личного состава, более 3 тыс. артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районе Григоровки, Верхнекаменского и Северска, два артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", восемь артиллерийских взводов орудий "Мста-Б", 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также девять артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" на огневых позициях.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районах Новониколаевки Запорожской области, Макеевки Донецкой Народной Республики и Алексеевки Херсонской области перехвачено 10 снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "HIMARS".