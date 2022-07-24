Даже ноль – это много. Петербуржцы считают завышенным пятипроцентный рейтинг Беглова

Пользователи Сети отреагировали на публикацию результатов опроса телеграм-канала «МИГ», согласно которым деятельность губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова одобряют 5% россиян. Петербуржцы считают даже такой низкий уровень поддержки завышенным, так как в реальной жизни ни один человек не одобряет проводимые им реформы и его работу в целом.

По итогам проведенного исследования, деятельность Александра Дмитриевича на посту губернатора Петербурга поддерживают лишь 5% россиян, а 54% – не одобряют работу чиновника. В то же время уровень поддержки мэра Москвы Сергея Собянина составил 59%. Как отмечают в социальных сетях, Беглов «не вывез такого сравнения».

Комментируя результаты опроса, пользователи Сети посчитали вполне логичным такой низкий уровень поддержки петербургского градоначальника, так как, по их мнению, Беглов и работа – несовместимы. При этом некоторые петербуржцы иронично отмечают, что и эти показатели являются завышенными, а 5% удалось набрать только благодаря участию в голосовании всех сотрудников городской администрации.

Как считают жители Северной столицы, хуже, чем нынешний губернатор, градоначальника в городе еще не было. Некоторые пользователи называют Беглова «самым бесполезным и никчемным» главой региона и отмечают, что «в реальной жизни ни одного человека не встретишь, чтоб одобрял его реформы и вообще его работу». По мнению многих петербуржцев, настоящий уровень поддержки деятельности Александра Дмитриевича находится на нуле.

Напомним, на фоне системных провалов администрации Санкт-Петербурга под руководством Александра Беглова среди жителей Северной столицы продолжает расти недовольство работой градоначальника. Негативное отношение к деятельности Смольного и команды губернатора вызывают, в том числе, провальные мусорная и транспортная реформы, незаконный снос объектов культурного наследия и разрушение исторических зданий, нехватка социальной инфраструктуры, спорный закон о «комплексном развитии территорий» и при этом повышение зарплат чиновникам и самому градоначальнику. В связи с многочисленными проблемами практически во всех сферах жизнедеятельности Петербурга горожане все чаще требуют освободить Беглова от занимаемой должности.