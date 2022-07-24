24 Июля 2022
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Политика За рубежом
Иерусалим, Израиль (2017) | Фото: www.tourprom.ru

Премьер Израиля оценил возможное закрытие в России офисов "Сохнут"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид подчеркнул важность отношений с РФ для еврейского государства и отметил, что возможная ликвидация в России еврейского агентства для Израиля "Сохнут" серьёзно повлияла бы на отношения двух стран, сообщила премьерская канцелярия.

"Закрытие офисов "Сохнут" стало бы серьёзным событием, которое повлияет на отношения Израиля и РФ", - цитирует ТАСС заявление.

Премьер-министр заявил, что отношения с Россией важны для Израиля и что большая еврейская община в России важна и затрагивается в ходе всех дипломатических контактов с администрацией в Москве.

Теги: Яир Лапид, Сохнет



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