Премьер Израиля оценил возможное закрытие в России офисов "Сохнут"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид подчеркнул важность отношений с РФ для еврейского государства и отметил, что возможная ликвидация в России еврейского агентства для Израиля "Сохнут" серьёзно повлияла бы на отношения двух стран, сообщила премьерская канцелярия.

"Закрытие офисов "Сохнут" стало бы серьёзным событием, которое повлияет на отношения Израиля и РФ", - цитирует ТАСС заявление.

Премьер-министр заявил, что отношения с Россией важны для Израиля и что большая еврейская община в России важна и затрагивается в ходе всех дипломатических контактов с администрацией в Москве.