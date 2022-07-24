Захарова рассказала об ударе армии России по военному катеру в порту Одессы

Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел порта Одессы "вопиющим российским варварством".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале рассказала об ударе, нанесённом армией России по военному картеру, что располагался в порту Одессы.





