Правительство РФ второй раз за неделю расширило список недружественных стран

Правительство дополнило перечень недружественных России стран.

В обновленный список вошли острова Гернси и Мэн, поддерживающие санкции, введённые Великобританией, Багамские острова, где был введён запрет на любые операции с Банком России, Минфином и рядом российских кредитных организаций, сообщает Правительство России в своём Telegram-канале.

Прошлое расширение списка стран, совершающих недружественные действия по отношению к России, в частности, её дипломатическим и консульским представительствам за рубежом, состоялось 22 июля. Тогда в документ внесены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. В соответствии с указом президента, этим странам будет ограничена возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России. За Грецией закреплён лимит в 34 человека, за Данией – в 20, за Словакией – в 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.