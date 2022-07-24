ВСУ вновь обстреляли район Каховской ГЭС

Украинские войска снова обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области.

"В очередной раз наша инфраструктура повреждена. Били в район гидроэлектростанции. Били по мосту и дорогам. Это был обстрел гражданской инфраструктуры", - сказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

По его словам, в результате получил повреждения мост, который проходит по дамбе электростанции.

"Сама ГЭС работает, но как долго она будет работать с учётом агрессивных действий, я не могу предсказать", - сказал Леонтьев.

Он подчеркнул, что обстрел велся из американской РСЗО HIMARS, причем целенаправленно по гражданской инфраструктуре.