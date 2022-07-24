24 Июля 2022
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Армия и ВПК Украина
Каховская гидроэлектростанция (2022) | Фото: ИА Regnum / Никита Третьяков

ВСУ вновь обстреляли район Каховской ГЭС

Украинские войска снова обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области.
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"В очередной раз наша инфраструктура повреждена. Били в район гидроэлектростанции. Били по мосту и дорогам. Это был обстрел гражданской инфраструктуры", - сказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

По его словам, в результате получил повреждения мост, который проходит по дамбе электростанции.

"Сама ГЭС работает, но как долго она будет работать с учётом агрессивных действий, я не могу предсказать", - сказал Леонтьев.

Он подчеркнул, что обстрел велся из американской РСЗО HIMARS, причем целенаправленно по гражданской инфраструктуре.

Теги: Владимир Леонтьев, Каховская ГЭС



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