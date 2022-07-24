В Петербурге на площади в 5 тысяч "квадратов" полыхает цех деревообрабатывающего предприятия

В посёлке Металлострой (Колпинский район Санкт-Петербурга) по адресу дорога на Металлострой, дом 4 бушует крупный пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 6.00 сегодня, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Полыхают цех и пристройки. Площадь пожара сейчас составляет 5 тыс. "квадратов". Сведения о пострадавших не поступали.

В здании, по данным из открытых источников, располагается, в частности, деревообрабатывающее предприятие "КолпинВуд".