24 Июля 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
Пожар, посёлок Металлострой, деревообрабатывающее предприятие (2022) | Фото: МЧС РФ

В Петербурге на площади в 5 тысяч "квадратов" полыхает цех деревообрабатывающего предприятия

В посёлке Металлострой (Колпинский район Санкт-Петербурга) по адресу дорога на Металлострой, дом 4 бушует крупный пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 6.00 сегодня, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Полыхают цех и пристройки. Площадь пожара сейчас составляет 5 тыс. "квадратов". Сведения о пострадавших не поступали.

В здании, по данным из открытых источников, располагается, в частности, деревообрабатывающее предприятие "КолпинВуд".

Пожар, посёлок Металлострой, деревообрабатывающее предприятие(2022)|Фото: МЧС РФ

Теги: Колпино, цех, пристройка



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