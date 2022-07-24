Коммунальщики взялись за восстановление Сочи от последствий разгула стихии

Движение по всем федеральным трассам в зоне ответственности Черноморского управления Росавтодора осуществляется в штатном режиме.

По поручению начальника ведомства Виктора Вовка сегодня с утра специалисты управления начнут тщательное обследование всех дорог для поиска повреждений дорожного полотна, сообщает управление. Службы содержания обследуют в первую очередь участки трассы А-147 Джубга – граница с Абхазией, где на время курортного сезона были приостановлены укрепительные и восстановительные работы, а также потенциально опасные районы, где присутствует угроза оползней.

Кроме того, предстоит проверить также места, подвергшиеся наибольшим затоплениям минувшей ночью. Это участок между тоннелями №№ 7 и 8 на трассе А-148 дублер Курортного проспекта, второстепенный ход А-147 в районе Зубовой Щели, перекресток под эстакадой на 10 км А-148 в микрорайоне Ареда, обход Сочи. Параллельно ликвидируют последствий удара стихии. Рабочие вновь прочищают ливневые лотки, приводят в порядок бордюры, барьерное ограждение, дорожные знаки, убирают мусор, вычищают ил, грязь, упавшие ветки и замывают дорожное полотно.

Прогноз погоды на ближайшие сутки остается неблагоприятным, но, по оценке синоптиков, пик дождей Сочи уже пережил. Тем не менее, водителям и пешеходам следует соблюдать предельную осторожность и без крайней необходимости не покидать дома и не выезжать на дороги. Минувшей ночью игнорирование множества предупреждений заставило людей пережидать непогоду на перекрытых участках дорог. А это может нести риски угрозы здоровью и жизни.