24 Июля 2022
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спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

Неонацисты разместили РСЗО в школе Нью-Йорка ДНР, откуда ведут огонь по ВС России

Украинские националисты в Донецкой Народной Республике продолжают использовать социальные объекты в военных целях, сообщил Накануне.RU начальник национального центра
управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Артемовске на нижних и верхних этажах жилых многоквартирных домов (ул. Независимости) оборудованы опорные пункты и огневые позиции подразделений ВСУ, в подвальных помещениях размещены склады вооружения и боеприпасов, в Константиновке на территории школы № 6 (ул. 6-го cентября) дислоцируются подразделения территориальной обороны, а на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась.

В Краматорске неонацисты разместили огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах (ул. Парковая). Под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным
жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются;

В Нью-Йорке боевики запрещенного в России националистического батальона на территории школы № 16 (ул. Есенина) разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня, при этом в подвале учреждения удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве "живого щита".

Кроме того, в Белгород-Днестровском Одесской области в здании городской спортивной школы (ул. Независимости) размещены боевики украинских вооруженных формирований, на прилегающей территории – бронетехника, РСЗО и артиллерия, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

Подобные действия киевских властей демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение нормами и принципами международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Теги: спецоперация, неонацисты, националисты



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