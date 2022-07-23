В ЛНР обвинили в госизмене экс-сотрудника ОБСЕ

Министерство госбезопасности (МГБ) Луганской Народной Республики (ЛНР) возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован резидентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Дело возбуждено по ст. 335 УК ЛНР "Государственная измена".

"В апреле текущего года по подозрению в совершении государственной измены задержан житель ЛНР из числа персонала ОБСЕ. Установлено, что сотрудник ОБСЕ Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР", - говорится в сообщении.

По данным министерства, Шабанов в 2016 году был завербован бывшим сотрудником СБУ, резидентом ЦРУ на Украине Андреем Лукашенко. Лукашенко с 1999 года осуществлял разведывательную деятельность по заданию кадрового сотрудника ЦРУ Стивена Габавикса, полковника армии США, занимавшего на тот момент должность командира специального подразделения Центрального разведывательного управления США, обеспечивающего охрану исправительного лагеря на военно-морской базе в Гуантанам.

МГБ сообщает, что "после прохождения специальной подготовки в США" Шабанов в период с августа 2021 года по апрель 2022 года, выполняя задания Андрея Лукашенко, на территории ЛНР собирал "сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также перемещениях личного состава подразделений Народной милиции ЛНР". Как сообщается, полученные сведения "он передавал представителю ЦРУ посредством смартфона со специализированным программным обеспечением, предоставленным ему СММ ОБСЕ".