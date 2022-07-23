24 Июля 2022
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Общество В России
Екатеринбургский зоопарк, обезьяна (2021) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор отказался ужесточать противоэпидемические меры из-за оспы обезьян

На сегодняшний день необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер на территории России из-за оспы обезьян нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в России подтвержден один завозной случай оспы обезьян. Инфицированный подходит курс лечения в медицинском учреждении инфекционного профиля. Его состояние не вызывает опасений. Благодаря своевременной изоляции пациента удалось избежать возникновения цепочки заражений.

"Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, а также предотвращения возможности распространения этого заболевания. При появлении первых сообщений о случаях оспы обезьян в европейских странах на российской границе был усилен санитарно-карантинный контроль. На сегодняшний день на всей территории России есть возможность оперативного тестирования на оспу обезьян. ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора подана заявка на регистрацию современной противооспенной вакцины. До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Теги: Роспотребнадзор, оспа обезьян, дополнительные противоэпидемические меры



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