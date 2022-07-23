В Херсонской области создают Избирательную комиссию для проведения референдума по вхождению в РФ

В Херсонской области создают Избирательную комиссию для проведения референдума по вхождению в РФ. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

"В непростых условиях, под обстрелами украинского режима оружием коллективного запада, Херсонщина возвращается к мирной жизни и возрождению традиционных человеческих ценностей. Миссия нашего края - одним из первых на постмайданной Украине, уйти от дезинтеграции двух братских народов, к их объединению. Освобожденная Херсонщина имеет полное право высказать свое мнение, с кем дальше ей строить свое будущее и каким его видит именно она. Указом главы военно-гражданской администрации Херсонской области от 22 июля 2022 года создается избирательная комиссия Херсонской области в составе семи членов со сроком полномочий три года и объявляется прием предложений по кандидатурам", - говорится в сообщении.

Предложения по кандидатурам в состав избиркома могут направить общественные объединения, организации и иные формы организации граждан.







