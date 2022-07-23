В Херсонской области задержали шпиона ВСУ

В Херсоне за шпионаж задержан местный житель.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбах, ВСУ получали информацию о перемещении сил российской группировки в Херсонской области с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город". Задержанный обеспечивал передачу данных.

"После утраты контроля над Херсонской областью разведка ВСУ завербовала жителя Херсона, который обеспечивал передачу данных с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" украинским военным. С их помощью ВСУ получали информацию о перемещении сил российской группировки по территории Херсонской области. В настоящее время завербованный агент задержан и дает показания", - сообщает издание.

Изначально задержанный собирал информацию о передвижении техники, основываясь на свидетельствах очевидцев. Потом ему предоставили доступ к 16 камерам системы "Безопасный город".

"В мои задачи входили сбор информации, выявление перемещения колонн, скопления мест, где они находились. Передавал эту информацию ВСУ", - рассказал задержанный. Работу курировала девушка по имени Валерия, с которой мужчина общался через мессенджеры.

Также в конце июня шпиону поручили выявлять, где собираются или отдыхают высокопоставленные сотрудники военно-гражданской администрации. Эту информацию планировали использовать для ликвидации чиновников администрации.

Напомним, в середине марта Министерство обороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в регионе была сформирована военно-гражданская администрация. В регионе сохраняется высокий уровень террористической угрозы, есть попытки дестабилизировать ситуацию со стороны диверсионно-разведывательных групп, работающих по указанию Украины. Ранее в Херсонской области произошла серия покушений на чиновников ВГА, совершенных украинской стороной.