NBC: Иностранные наемники падают духом от того, КАК воюют русские

У иностранных наемников, воюющих на Украине против России, заметно поубавилось пылу после тяжелых поражений и огромных потерь. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

Один из американцев, который воевал на Ближнем Востоке, описал работу российской артиллерии в Северодонецке как "самое близкое к аду из всего, что я когда-либо видел". Его командир и приятель погибли.

"Когда такое происходит, трудно представить себе, как быть дальше", - сказал он.

По оценкам ВСУ, Россия выпускает в восемь раз больше артиллерийских снарядов, сводя на нет усилия украинских боевиков. Огромные потери подорвали моральный дух наемников, заявили пять из них в интервью за последний месяц. Четверо попросили не называть их.

"Количество упавших духом увеличилось, и это отчасти из-за того, КАК русские решили воевать", - говорит подполковник Корпуса морской пехоты США в отставке Рипли Роулингс, который снабжает иностранных боевиков на Украине через свою организацию в США.

"Около половины подразделений, которые мы поддерживаем, в последнее время понесли ужасающие потери", - сказал он.

Другими причинами падения морального духа являются нехватка снабжения, задержки с получением обещанного Западом оружия и проблемы со связью и коммуникацией между подразделениями.

Представитель иностранного легиона Дэмиен Магру отмечает, что в течение последних нескольких месяцев наблюдается постепенное снижение числа прибывших иностранцев. Это может быть также связано с тем, то западные СМИ уделяют Украине все меньше внимания.

New York Times пишет, что поддержка Запада, похоже, ослабевает на фоне скептицизма в отношении того, что Украина может нанести России военное поражение. Тем более что просьбы Украины об оружии стали такими назойливыми, что некоторые на Западе уже воспринимают их как "фоновый шум". Поэтому Киев пытается изо всех сил доказать Западу, что он может захватить что-то из освобожденных территорий, заявляя о контрнаступлении на Херсон.

Однако США и европейцы опасаются отправлять слишком много военной техники до того, как украинские солдаты смогут пройти обучение. Аналитики указывают на то, что Украина не в состоянии освоить вооружение так хорошо, как утверждает. Западные официальные лица также опасаются, что, воодушевленный новым оружием, Киев может начать контрнаступление слишком рано. Они понимают желание режима захватить территорию, но считают, что ВСУ не готовы к крупному контрнаступлению в районе Херсона. Также Пентагон обеспокоен потенциальным истощением своих собственных запасов в ближайшие месяцы, хотя на словах поддержка по-прежнему продолжается, отмечает издание.

Украинские официальные лица тоже умерили свои прогнозы. Министр обороны Алексей Резников теперь ожидает результатов к концу года. При этом они преуменьшают трудности с обучением солдат одновременному использованию нескольких новых систем или их обслуживанию.

Эти материалы в западных СМИ, по-видимому, свидетельствуют о все более критическом подходе к военной поддержке киевского режима.

Однако Украине срочно нужна какая-то победа. Телеграм-канал "Резидент" передает, что офис президента поставил задачу главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному начать контрнаступление до 15 сентября, чтобы не допустить проведение референдума в Херсонской и Запорожской области, который будто бы планируется на сентябрь. У Зеленского считают недопустимым дальнейшее промедление со стороны ВСУ. Если регионы воссоединятся с Россией, ситуация для Киева резко усложнится.