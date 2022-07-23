Вооруженные Силы РФ высокоточным оружием уничтожили около 200 националистов

Вооруженные Силы РФ высокоточным оружием уничтожили от 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военную технику 406-й артиллерийской бригады ВСУ в населенном пункте Апостолово Днепропетровской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

В результате огневого поражения российской артиллерией боевых позиций националистического формирования "Донбасс" в районе населенного пункта Верхнекаменское ликвидировано более 60 боевиков. В районе населенного пункта Белогоровка ДНР ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава второго батальона 14-й механизированной бригады ВСУ.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражено: 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Никаноровка Донецкой Народной Республики и города Николаев, а также живая сила и военная техника в 226-ти районах.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", 10 артиллерийских взводов орудий "Мста-Б", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" на огневых позициях в районах населенных пунктов Звановка, Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Георгиевка, Часов Яр, Серебрянка и Камышеваха Донецкой Народной Республики.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дмитровка, Новая Гнилица, Малая Камышеваха, Большие проходы Харьковской области, Терновые Поды, Калиновка Николаевской области, Цюрупинск Херсонской области, Харцызск и Горловка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1600 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4146 танков и других боевых бронированных машины, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3185 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники.