23 Июля 2022
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коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с февраля

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вырос до 1,42 - максимума с 1 февраля. Он держится выше единицы уже десять дней подряд, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Показатель оказался ниже единицы только в двух из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся: в Пермском крае он составил 0,99, в Воронежской области - 0,8.

В Ростовской области коэффициент достиг 2,15, что для региона стало максимумом с начала пандемии, а в Москве - 1,96 (это наибольшее значение с 23 января). В Подмосковье индикатор равен 1,63, в Санкт-Петербурге - 1,4, в Красноярском крае - 1,32, в Свердловской и Нижегородской областях - 1,17 и 1,16 соответственно, в Самарской области - 1,04.

Рост коэффициента отражает подъем заболеваемости: за последние две недели число выявляемых случаев заражения в России увеличилось более чем вдвое и достигло максимума с начала мая. В Москве в последние дни регистрируют наибольшее количество заражений с середины марта.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией, а затем для оценки готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги: коэффициент распространения, коронавирус, статистика



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