23 Июля 2022
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Роскосмос разрабатывает программное обеспечение которое повысит точность ГЛОНАСС в два раза

Программное обеспечение разработки специалистов головного научного института Госкорпорации "Роскосмос" способно в два раза улучшить точность определения координат по данным космического сегмента отечественной навигационной системы ГЛОНАСС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскосмоса.

"Специалисты информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения с помощью обработки данных сети беззапросных измерительных станций Роскосмоса сделали возможным двукратное уменьшение эквивалентной погрешности псевдодальности гражданского сигнала спутниковой группировки", - говорится в сообщении.

Для подтверждения такого вывода в 2019 и 2021 годах были проведены два эксперимента с привлечением реальных данных с беззапросных измерительных станций (наземных станций ГЛОНАСС). В экспериментах использовались данные не только от наземных станций Роскосмоса, но и других российских ведомственных центров обработки измерений.

По результатам экспериментов определено, что для расчетов поправок в сигнал достаточно информации с 15-20 станций, установленных на территории России. Однако использование информации от других гражданских ведомств с обработкой данных в нескольких центрах позволяет отсеивать недостоверные данные и тем самым защититься от "форс-мажорных" ситуаций.

Теги: ГЛОНАСС, Роскосмос, программное обеспечение



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