23 Июля 2022
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Политика В России В бывшем СССР
(2006) | Фото

Предидент России Владимир Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского, передает корреспондент Накануне.RU.

Награда вручена "за большие заслуги в укреплении дружбы между Узбекистаном и РФ".

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Орден Александра Невского — единственная награда, представленная в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Зарубежные политические и общественные деятели могут получить ее за вклад в развитие двухсторонних отношений с Россией.

Теги: Владимир Путин, орден Александра Невского, Шавкат Мирзиеев



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