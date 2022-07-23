Предидент России Владимир Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского, передает корреспондент Накануне.RU.

Награда вручена "за большие заслуги в укреплении дружбы между Узбекистаном и РФ".

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Орден Александра Невского — единственная награда, представленная в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Зарубежные политические и общественные деятели могут получить ее за вклад в развитие двухсторонних отношений с Россией.