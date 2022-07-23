Восстанавливать Мариуполь вызвались 15 российских строительных компаний

Желание восстанавливать Мариуполь изъявили 15 строительных компаний РФ. Они уже приступили к ремонтным работам инфраструктуры города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минстроя ДНР.

По словам директора департамента развития строительной отрасли Руслана Теряева, на территории населенного пункта уже разместилось порядка 3,5 тысяч рабочих строительных специальностей, завезено около 200 единиц строительной техники.

Часть из них обустраивают места под размещение строителей, техники и стройматериалов. Другие уже приступили к непосредственной работе: обследуют объекты, формируют заявки на недостающие стройматериалы и дополнительную спецтехнику, демонтируют разрушенные конструкции и даже возводят новые дома. Специально, под строительство многоэтажных домов администрацией города были выделены две площадки. Строительство идет полным ходом.

По предварительным результатам обследования, из более чем двух тысяч многоквартирных жилых домов 517 восстановлению не подлежит. Сейчас проводится их инструментальное обследование. Чуть больше домов, около 700, целые или получили незначительные повреждения кровли, остекления. Основная часть многоэтажек получила серьезные разрушения несущих конструкций, поэтому требуется проведение проектных работ. Что касается восстановления частных жилых домов, на основании заявлений собственников, их перечень формируется районными администрациями. При наличии возможности выполнить работы самостоятельно, собственникам будут выделяться стройматериалы или предложены бригады по выполнению работ.

Особое внимание уделяется восстановлению социальных объектов, в частности объектов образования. В работе уже находятся порядка 10 детских садов: проведено обследование, выполнены демонтажные работы, произведены замеры окон и дверных проемов. На ряде объектов металлопластиковые окна уже установлены. Похожая ситуация складывается и по школам. Строители прилагают максимум усилий, чтобы завершить работы на данных объектах к началу учебного года.

Напомним, восстановить город до сентября, учитывая масштабы разрушения не получится.

Ранее Следственный комитет России оценил стоимость разрушенных объектов в Мариуполе примерно во 46 млрд руб., при этом в ведомстве отметили, что это предварительная оценка, и сумма ущерба может значительно вырасти