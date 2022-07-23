Глава МИД ФРГ назвала вызовом совместное фото Эрдогана с президентами России и Ирана

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала вызовом присутствие турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на совместном фото с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси. Об этом со ссылкой на Bild сообщает ТАСС.

Совместное фото мировых лидеров было сделано после встречи, которая состоялась в Тегеране, во вторник. Журналист попросил ее прокомментировать фото.

"о, что на этом фото есть турецкий президент, является вызовом, если говорить любезно", - сказала она. По ее словам, Турция, будучи членом НАТО, важна на фоне украинского конфликта. "Поэтому для меня это фото непонятно именно с точки зрения члена НАТО", - отметила глава МИД ФРГ.

Как сообщало Накануне.RU, 19 июля в Тегеране состоялся трехсторонний саммит лидеров стран-гарантов астанинского процесса – в целях урегулирования ситуации в Сирии. В переговорах участвовали лидеры России, Ирана и Турции.

Перед началом саммита президент России Владимир Путин пригласил коллег провести следующий саммит в России.