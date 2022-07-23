В Хабаровском крае из-за сильного задымления эвакуировали часть жителей села Джигда

В Хабаровском крае на борьбу с огнем в Аяно-Майский район вертолетом МИ-8 и самолетом Ан-74 направили дополнительную группировку в составе 34 сотрудников лесоохраны из села им. Полины Осипенко и города Николаевск-на-Амуре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Вместе с этим в Нелькане продолжает дежурить вертолет Ми-8 МЧС России. Обстановка с природными пожарами в районе продолжает оставаться напряженной. Угрозы населенным пунктам нет, однако отмечается в некоторых задымление. Дымом накрыло село Джигда. Чтобы остановить распространение пламени авиадесантники организуют отжиги и встречный пал. При направлении ветра в сторону населенного пункта это может усилить дым, потому было принято решение эвакуировать пожилых жителей, людей с хроническими заболеваниями и детей.

Их по воде, так как автомобильных дорог в этих местах нет, вывезли в село Нелькан

"На аэроботе и лодках местных жителей по реке Мая в Нелькан было вывезено 43 человека, из них 16 детей. Еще 18 детей в населенный пункт доставили вертолётом Ми-8 МЧС России. Для людей подготовлены два пункта временного размещения. В настоящее время они находятся в интернате, это преимущественно дети. Также семь человек разместитесь в больнице, и часть людей расположилась у родственников и знакомых. Всего в сельском поселении Джигда проживает 233 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, на территории Хабаровского края продолжает действовать режим ЧС федерального характера. Очаги природных пожаров фиксируются в Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. Согласно данным Дальневосточного УГМС в регионе сохраняются местами повышенные классы пожарной опасности, которые обусловлены сухой и жаркой погодой.