23 Июля 2022
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аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Авиасообщение между Екатеринбургом и Египтом восстановлено

Авиасообщение между Екатеринбургом и Египтом восстановлено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта "Кольцово".

Сегодня, 23 июля, первый рейс в Хургаду выполнила авиакомпания iFly. Борт вылетел из Кольцово в 03.55 местного времени c полной загрузкой. Чартерные рейсы на популярный египетский курорт будут выполняться раз в 10-11 дней на самолетах Airbus A330 вместимостью 378 пассажиров.

Авиасообщение с Египтом было приостановлено в марте 2022 года. В январе и феврале текущего года Хургада и Шарм-Эль-Шейх стали самыми популярными зарубежными направлениями из аэропорта Екатеринбурга. На рейсах на курорты Красного моря было обслужено более 47 тысяч пассажиров.

Теги: Египет, рейсы, Кольцово, Екатеринбург



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.07.2022 08:55 Мск Из Екатеринбурга открываются рейсы в Египет, приостановленные в марте


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