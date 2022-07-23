Авиасообщение между Екатеринбургом и Египтом восстановлено

Авиасообщение между Екатеринбургом и Египтом восстановлено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта "Кольцово".

Сегодня, 23 июля, первый рейс в Хургаду выполнила авиакомпания iFly. Борт вылетел из Кольцово в 03.55 местного времени c полной загрузкой. Чартерные рейсы на популярный египетский курорт будут выполняться раз в 10-11 дней на самолетах Airbus A330 вместимостью 378 пассажиров.

Авиасообщение с Египтом было приостановлено в марте 2022 года. В январе и феврале текущего года Хургада и Шарм-Эль-Шейх стали самыми популярными зарубежными направлениями из аэропорта Екатеринбурга. На рейсах на курорты Красного моря было обслужено более 47 тысяч пассажиров.