В Севастополе обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны

23 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия В России В бывшем СССР Крым
Крым Севастополь (2014) | Фото: Накануне.RU

В Севастополе обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны

В Севастополе, в разных районах города были обнаружены две авиабомбы времен Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России.

Взрывные устройства были найдены 22 июля. Одно из них - немецкая авиационная бомба – SC-250, обнаруженная в поселке Дергачи по улице 1-я Беговая, второе - советская ФАБ-100, найденная вблизи переулка Коробейников Нахимовского городского округа.

"Работы осложнялись тем, что в непосредственной близости к местам обнаружения находились зоны частной и многоквартирной жилой застройки. В обоих случаях было установлено, что состояние и типы взрывателей позволяют выполнить перевозку взрывоопасных предметов на спецполигон для последующего уничтожения путём контролируемого подрыва. Главное управление МЧС России по городу Севастополю и силы РСЧС региона были переведены в режим чрезвычайной ситуации. В кратчайший срок состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя, разработан комплекс мер, необходимых для успешного проведения операций", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели оцепили опасную местность, население эвакуировали в пункты временного размещения, развернутые на базе кинотеатров "Севастополь" и "Моряк". Всего были эвакуированы 41 человек, в том числе восемь детей – жители поселка Дергачи, а также 47 человек, в том числе 12 детей из окрестностей переулка Коробейников.

Авиабомбы были погружены на борт спецавтомобиля и в сопровождении экипажа ГИБДД доставлены на полигон, где их взорвали. Операция прошла в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. В целом от экстренных служб и ведомств в операции задействовались 157 человек и 39 единиц техники. В том числе от МЧС России 40 человек личного состава и шесть единиц техники.

Теги: бомбы, эвакуация, Великая Отечественная война, МЧС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети