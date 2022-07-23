В Севастополе обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны

В Севастополе, в разных районах города были обнаружены две авиабомбы времен Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России.

Взрывные устройства были найдены 22 июля. Одно из них - немецкая авиационная бомба – SC-250, обнаруженная в поселке Дергачи по улице 1-я Беговая, второе - советская ФАБ-100, найденная вблизи переулка Коробейников Нахимовского городского округа.

"Работы осложнялись тем, что в непосредственной близости к местам обнаружения находились зоны частной и многоквартирной жилой застройки. В обоих случаях было установлено, что состояние и типы взрывателей позволяют выполнить перевозку взрывоопасных предметов на спецполигон для последующего уничтожения путём контролируемого подрыва. Главное управление МЧС России по городу Севастополю и силы РСЧС региона были переведены в режим чрезвычайной ситуации. В кратчайший срок состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя, разработан комплекс мер, необходимых для успешного проведения операций", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели оцепили опасную местность, население эвакуировали в пункты временного размещения, развернутые на базе кинотеатров "Севастополь" и "Моряк". Всего были эвакуированы 41 человек, в том числе восемь детей – жители поселка Дергачи, а также 47 человек, в том числе 12 детей из окрестностей переулка Коробейников.

Авиабомбы были погружены на борт спецавтомобиля и в сопровождении экипажа ГИБДД доставлены на полигон, где их взорвали. Операция прошла в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. В целом от экстренных служб и ведомств в операции задействовались 157 человек и 39 единиц техники. В том числе от МЧС России 40 человек личного состава и шесть единиц техники.