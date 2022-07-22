23 Июля 2022
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спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

Киевские власти подготовили очередную провокацию против России на радиационно опасном объекте

Киевские власти подготовили очередную провокацию на радиационно опасном объекте. Об этом во время брифинга сообщил  начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца в городе Константиновке в Донецкой Народной Республике. Их планируют взорвать во время отступления от города и обвинить Россию в создании угрозы  радиоактивного заражения отдельных районов Украины.

Мизинцев подчеркнул, что эта и другие подобные провокации киевского режима на радиационно и химически опасных объектах Украины происходят при молчаливом согласии стран так называемого "цивилизованного" Запада и по-прежнему остаются без должного внимания со стороны ООН, Международного агентства по атомной энергии, Организации по запрещению химического оружия и Международного комитета Красного Креста. 

Теги: провокация, радиационно опасный объект, Минобороны РФ, спецоперация



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