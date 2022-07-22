23 Июля 2022
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зерно, пшеница, поле, хлеб, колосья, сельское хозяйство (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

МИД РФ: "использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр неприемлемо и бесчеловечно"

22 июля в Стамбуле состоялась церемония одновременного подписания двух документов по морским поставкам украинского зерна и экспорту российской сельскохозяйственной продукции – "Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ, изначально оба этих направления были частью "пакетной" инициативы Генсекретаря ООН, которую президент России Владимир Путин поддержал, однако в ходе переговоров проявились попытки Киева саботировать предложенный Антониу Гутеррешем взаимоувязанный характер договоренности. Причем переговорщики от Секретариата ООН придерживались позиции, не вполне соответствующей изначальной инициативе генерального секретаря.

Глава МИД Сергей Лавров высоко оценил роль России в соглашении о вывозе зерна с Украины

"Как бы то ни было, в итоге удалось – именно стараниями российской делегации – сохранить комплексный, деполитизированный характер "пакетной" договоренности, тем самым обеспечив максимально возможное движение навстречу развивающимся странам – импортерам продовольствия. Россия будет и впредь верна своим обязательствам в этой сфере. Использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр неприемлемо и бесчеловечно", - заявил он.

Главная задача меморандума о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции – обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки. Речь идет, в частности, о том, чтобы устранить препятствия, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики, добиться конкретных исключений для этой продукции из-под действия ограничительных мер, введенных против нашей страны. Срок действия Меморандума – три года.

Сторонами Инициативы по транспортировке украинского зерна выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН. Целью является содействие безопасному судоходству для экспорта зерна, продовольствия и удобрений, включая аммиак, из портов Одессы, Черноморска и Южный. Документ предусматривает порядок прохода судов, их досмотр, мониторинг функционирования гуманитарного коридора, модальности разминирования и предотвращения опасных инцидентов силами специального Совместного координационного центра в Стамбуле с участием представителей России, Украины и Турции при подключении сотрудников ООН. Инициатива рассчитана на 120 дней с возможностью продления на аналогичный срок по согласованию сторон.

"Отрадно, что Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению сегодняшних договорённостей. Подписание меморандума Россия – ООН лишний раз подчёркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки. Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений. Немаловажное значение в этой связи имеет добросовестное содействие со стороны ООН и конструктивный подход международного сообщества в целом, включая западные страны. С учетом весомой доли российской и украинской сельскохозяйственной продукции на мировых рынках, обеспечение её бесперебойного экспорта отвечает насущным задачам поддержания продовольственной безопасности, особенно развивающихся и наименее развитых стран. Всё это должно содействовать достижению целей устойчивого развития, в том числе по ликвидации голода", - говорится в сообщении Лаврова.

Теги: МИД РФ, зерно, соглашение, Стамбул, меморандум, лавров



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