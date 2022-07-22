Шойгу: вывоз зерна через порты Украины может начаться в ближайшие дни

Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал подписанные Россией документы в Стамбуле. Первый документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов. Эти документы взаимосвязаны и входят в единый пакет.

"В основу документа о вывозе украинского зерна лег предложенный Россией алгоритм. Он предусматривает создание морского гуманитарного коридора, по которому «коммерческие суда смогут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно. Суда, вывозящие украинское зерно, будут проверять как на выходе, так и на входе в Черное море, продолжил он. Досмотром займутся представители четырехстороннего координационного центра, о создании которого ранее договорились Россия, Украина, Турция и ООН. Суда будут проверять, чтобы не допустить поставок оружия и провокаций", - приводит РБК слова Шойгу.



Он допустил, что реализация подписанных договоренностей по зерну и удобрениям может начаться в ближайшие дни. Для этого есть "все предпосылки и все решения", отметил министр.

Шойгу также добавил, что Россия взяла на себя обязательства не пользоваться тем, что украинские порты будут разминированы и открыты.

"Мы взяли на себя это обязательство — более того, там обозначена совершенно конкретная дата, вернее срок, на который это все будет сделано", — сказал он.