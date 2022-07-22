22 Июля 2022
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Экономика В России
Герман Греф на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

"А-та-та": ЦБ пожурил банки, которые не платят дивиденды, но при этом прошли кризис лучше, чем ожидалось

ЦБ не собирается принимать жестких мер к банкам, которые не раскрывают отчетность, да и выплата дивидендов остается на их усмотрении, хотя, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, банковский сектор пережил острый кризисный период лучше, чем ожидалось.

"Банки лучше прошли кризисный период, чем мы ожидали. В системной докапитализации банковского сектора нет необходимости. Я, честно говоря, весной думала, что, несмотря на устойчивость системы и имеющиеся буферы, потребуется докапитализация. По отдельным банкам, возможно, нужна будет помощь собственникам", - рассказала Набиуллина журналистам.

ЦБ считает, что "в каком-то формате банки должны начать публиковать отчетность", иначе это повлияет на доверие к ним. Также в ЦБ полагают, что "если банк не пользуется регуляторными послаблениями, он должен платить дивиденды".

Также Набиуллина согласилась с тем, что теперь компаниям, в том числе банкам, которые отказались от выплаты дивидендов, придется принимать меры по возврату доверия розничных инвесторов. Но она не сказала, будет ли ЦБ принимать к таким компаниям какие-то меры.

Теги: цб, банковский сектор, банки, дивиденды



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