Никакой тенденции дефляции мы не видим, у нас двузначная инфляция – Набиуллина

В ЦБ не считают, что в стране есть тенденция к дефляции. Наблюдаемое снижение цен в последние девять недель регулятор считает лишь продефляционным фактором.

"Никакой тенденции дефляции мы не видим. Дефляция – это устойчивое снижение цен. А у нас есть только устойчивое снижение темпа роста цен. Дефляцию надо смотреть по итогам года, а у нас пока по итогам года прогнозируется двузначная инфляция. Дефляция недельная у нас и раньше довольно часто встречалась", - сказала журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.