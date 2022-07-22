22 Июля 2022
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Никакой тенденции дефляции мы не видим, у нас двузначная инфляция – Набиуллина

В ЦБ не считают, что в стране есть тенденция к дефляции. Наблюдаемое снижение цен в последние девять недель регулятор считает лишь продефляционным фактором.

"Никакой тенденции дефляции мы не видим. Дефляция – это устойчивое снижение цен. А у нас есть только устойчивое снижение темпа роста цен. Дефляцию надо смотреть по итогам года, а у нас пока по итогам года прогнозируется двузначная инфляция. Дефляция недельная у нас и раньше довольно часто встречалась", - сказала журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Теги: инфляция, эльвира набиуллина, рост цен, цб



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