ЦБ продлит после 9 сентября ограничения на снятие наличной валюты – Набиуллина

Центральный банк России не собирается после 9 сентября отменять ограничения на снятие наличной валюты с банковских счетов, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Ограничения были введены в марте. Сейчас граждане могут снять наличную валюту только с тех счетов, которые были открыты до 9 марта 2021 года. Можно снять не более 10 тыс. у.е. Ранее ЦБ заявил, что ограничения введены до 9 сентября этого года.

"У нас, к сожалению, завоз иностранной наличной валюты запрещен. Предложение наличной валюты в стране ограничено. Есть наличная валюта в обращении, есть в банках – люди могут снять их в рамках разрешенного лимита. Лимит 10 тыс. у.е. – это покрывает 90% валютных вкладов. Не многие торопятся это сделать. Да, это беспокоит очень наших граждан, но это эффект санкций, введенных в отношении нашей страны", - заявила Набиуллина.

Она также оправдала банки, которые вводят комиссии на хранение валюты и переводы валюты. "Это следствие санкций, а не желание банков заработать. Транзакции стали очень рискованными", - заявила Набиуллина.

При этом глава ЦБ заметила, что "даже в самом апокалиптическом сценарии у нас наличные доллары в стране будут обращаться". По подсчетам ЦБ, на руках у населения сейчас валюты на сумму $85 млрд.