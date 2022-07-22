22 Июля 2022
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Коллаж, газ, газопровод, нефть, рубли, золото (2022) | Фото: Накануне.RU

Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые введут ценовой потолок - ЦБ

Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые введут ценовой потолок на этот товар, такую точку зрения выразила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Ранее стало известно о переговорах США и Китая о возможном введении предельной цены на сырую российскую нефть.

"Россия сможет сколько угодно поставлять нефть странам-потребителям при соблюдении потолка цен, в противном случае Запад примет более суровые меры, что перекроет значительную часть экспорта РФ", - заявила недавно глава Минфина США Джанет Йеллен

Теги: нефть, цб, эльвира набиуллина, ценовой потолок



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